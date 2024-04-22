Хроники томского парламента. Пятый созыв. 2011-2016 годы. Инноватика и сельское хозяйство

В этом году Законодательная Дума Томской области отмечает своё 30-летие. В нашем «парламентском» спецпроекте изучаем, какой была дума пятого созыва.

Леонид Глок, депутат Думы пятого, шестого и седьмого созывов:



В этом созыве мы впервые выбирали губернатора Думой, и для всех депутатов это было новое в работе. Сразу появилась какая-то особая ответственность перед избирателями за то, кого мы выберем. Кандидат встречался почти с каждым депутатом — обсуждали позиции сторон и проблемные вопросы. Это была такая процедура, которая, по сути, формировала повестку работы губернатора.

В рамках пятого созыва впервые комитет по труду и социальной политике был разделен на два — появился комитет по образованию, науке и культуре, который я возглавил.

Мы достаточно успешно стартовали: проделана гигантская аналитическая работа в сфере образования, проведены парламентские слушания. Мы приняли активное участие в обсуждении федерального закона об образовании, внесли некоторые рекомендации, которые были учтены в итоговой версии документа. После этого работали над региональным законом об образовании. Пятый созыв, по большому счету, сформулировал концепцию и заложил фундамент для дальнейшей деятельности областной думы по вопросам образования.

Было принято решение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов на селе. В пятом созыве Томская область первой в России запустила программу «Земский фельдшер». На своем избирательном округе во время пятого созыва мы начали реализацию программы «Чистая питьевая вода», еще до принятия областной. Для этого депутатские средства были направлены в образовательные учреждения трех районов Томской области. Порядка 15 школ удалось обеспечить автономными станциями по очистке воды.

Наталья Барышникова, депутат пятого, шестого и седьмого созывов:



Для меня это было самое интересное время, и люди рядом были интересные — первый мой опыт в депутатской деятельности. Очень важно, когда начинаешь какую-либо деятельность, чтобы рядом находились профессионалы высокого уровня, и в пятом созыве они были: это Лев Федорович Пичурин, Николай Александрович Вяткин, Борис Алексеевич Мальцев, Иван Григорьевич Кляйн, Аркадий Яковлевич Эскин, Чингис Маметович Акатаев, Александр Петрович Кадесников, Виталий Васильевич Оглезнев. Они не боялись озвучивать публично серьёзные вопросы, хорошо и по делу выступали, активно работали как депутаты. Не могу не вспомнить Игоря Николаевича Чернышёва и Владимира Владимировича Казакова — яркие депутаты, без которых точно невозможно представить 5 созыв думы. В целом, это был коллектив с прекрасным чувством юмора, высокого интеллекта, способный решать разнообразные задачи.

Василий Музалев, депутат Думы пятого созыва:



Я попал в Законодательную Думу в январе 2013 года. Моя идея была в том, чтобы увеличить финансирование Томской области. Мы находились тогда в тройке регионов-доноров в России, а по бюджетному обеспечению были чуть ли не на последнем месте. У нас оставалось здесь меньше 30% нашей доходной базы. А Кузбасс оставлял 90% и дотацию получал на развитие, также как Новосибирская область и Красноярский край. Мы с депутатами обсудили и согласились, что надо эту ситуацию менять. Область наша в три раза больше, чем Кемеровская, а по обеспечению дорог мы чуть ли не на последнем месте в России, так же нельзя было.

Тогда в парламенте были очень сильные политики. Я был в комитете по экономической политике, который возглавлял Аркадий Эскин. Всегда смотрели на 5-10 лет вперед, вырабатывали конструктивную позицию. Я там многому научился и благодарен коллегам: у Бориса Алексеевича Мальцева много что взял. Ради общего дела находили решения.

Мы уже тогда начали обсуждать и готовить программы, чтобы продолжить широтный коридор на Стрежевой. Кресс задал тон, тенденция осталась — потому что связи были неплохие с министерствами. Одна из идей у меня была сделать федеральной дорогой Новосибирск-Колывань-Кожевниково-Томск-Мариинск, чтобы разгрузить наш областной бюджет. Задумывались о строительстве третьего моста через Томь.

В пятом созыве мы говорили и о том, чтобы организовать в Томской области глубокую переработку древесины. Тогда очень много круглого леса вывозилось, регион терял на этом. Боролись с незаконными вырубками.

Мы рассматривали вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, научно-внедренческой зоны, неоднократно выезжали на северную площадку, в Академгородок. Была очень серьезная поддержка бизнеса, который там участвует. Помню, поддержали «Томкнефтехим», он тогда как раз проходил модернизацию и нас просили предоставить им преференции на этот период. Мы договорились, что всю прибыль предприятие будет вкладывать в модернизацию, а потом начнет платить в областной бюджет. Это помогло модернизировать ТНХК. Да, часть денег мы потеряли, но потом их приобрели.

Ряд законов по малому бизнесу был принят, чтобы упрощать создание малых предприятий, дать преференции для развития. В целом после работы в областной думе остался положительный осадок — в ней работали профессионалы, заинтересованные в развитии региона люди. По разным направлениям: сельское хозяйство, предприниматели, крупный, малый бизнес. Все было нацелено на то, чтобы область развивалась. Находили решения, несмотря на непростое время. Думали, как помочь, решить, поддержать.



Подробнее узнать о деятельности пятого созыва регионального парламента можно здесь.

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