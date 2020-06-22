В томском поселке уничтожили заросли дикорастущей конопли

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские совместно с представителями администрации Кировского района уничтожили заросли дикорастущей конопли, которая росла на земельном участке площадью 400 кв.метров в поселке Эушта, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Запрещенные растения были обнаружены во время совместного выезда представителей администрации и правоохранительных органов в рамках операции «Мак-2020». Растения были уничтожены с помощью сельсхозяйственной техники.

На территории Томской области в период с 15 июня по 24 июня 2020 года проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2020», целью которой является пресечение незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов мака и конопли, уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений, задержание заготовителей, сбытчиков и перевозчиков наркотиков.

Напомним, ранее в Томске спецназ взял штурмом лабораторию, где выращивали коноплю.

Тэги/темы: