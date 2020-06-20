В Томске спецназ штурмом взял лабораторию, где выращивали коноплю

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся культивированием конопли, изготовлением из нее марихуаны и её продажей на территории региона, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, группа из 5 человек, 3 из которых состоят в родственных отношениях, оборудовали квартиру в одном из домов Ленинского района Томска для культивирования конопли. Здесь имелся садовый инвентарь, удобрения, лампы солнечного освещения, датчики температуры, вентиляция и вытяжки.

Квартиру, в которой выращивали коноплю, взяли штурмом при поддержке отряда специального назначения "Гром" в рамках оперции "Мак-2020", проходящей на территории региона. При проведении обысков полицейские изъяли оборудование, кусты наркосодержащих растений, а также подготовленную к продаже партию наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. В отношении двоих обвиняемых судом избрана мера присечени в виде домашнего ареста.

На территории Томской области с 15 июня по 24 июня 2020 года проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2020», целью которой является пресечение незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов мака и конопли, уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений, задержание заготовителей, сбытчиков и перевозчиков наркотиков.

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