Желающие принять участие в общероссийском голосовании на дому могут сообщить об этом в территориальную избирательную комиссию

23 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Максим Кузьмин

Территориальные избирательные комиссии Томской области принимают заявки от жителей региона, желающих принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ на дому.

Напомним, голосование пройдет с 8 до 20 часов с 25 июня по 1 июля. Пожилые люди, маломобильные граждане, многодетные семьи и все, кто по каким-либо причинам не может посетить избирательный участок, могут проголосовать на дому.

Оставить заявку для надомного голосования жители областного центра могут по единому многоканальному телефону 99-12-88, жители районов области – по телефонам территориальных избирательных комиссий.

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