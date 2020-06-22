Томичи могут принять участие в творческом проекте Бруклинской художественной библиотеки

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2020 // Фото: brooklynartlibrary.org

Бруклинская художественная библиотека запустила проект «Скетчбук», в рамках которого все желающие могут поделиться своими художественными работами. Таким образом работы томских художников могут быть выставлены в залах и на сайте библиотеки.

Как сообщается на сайте конкурса, организаторы отправят скетчбук после регистрации в проекте на официальном сайте. Скетчбук отправляется вместе с персональным шестизначным кодом. После получения альбом нужно заполнить своими рисунками любой тематики и отправить организаторам. После его получения материалы из альбома будут оцифрованы и каталогизированы. Авторы работ будут получать уведомления о том, что их работы просматривают.

На сайте библиотеки уточняется, что работы распространяются с целью поощрения творческого раскрытия историй и в дальнейшем открытия цифровой библиотеки.

Участники проекта сохраняют своё авторское право над работами и платят только за присланные им скетчи с личным кодом.

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