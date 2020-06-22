В Томской области 60 новых случаев COVID-19

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 июня, в Томской области зарегистрировано 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Тесты показали выздоровление 4 человек, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В сообщении уточняется, что у 44 человек болезнь протекает бессимптомно, еще у 15 обнаружены признаки ОРВИ, у одного - пневмония.

С учетом последних данных количество заболевших в Томской области составляет 1 785 человек. Выздоровели 791. На сегодняшний день в обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 15 человек.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,09.

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