Путин наградил томских медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией

22 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Указом президента от 21 июня 2020 года сразу 16 томских медиков получили награды за борьбу с COVID-19 — ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Документ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

Орденом Пирогова награждены 13 медицинских работников Томска и области: заведующая лабораторией вирусологических исследований регионального отделения Роспотребнадзора Людмила Кондратьева, заведующая отделением Татьяна Вунукайнен, заведующая подстанцией Светлана Гольцева, заместитель главного врача Игорь Квач, заместитель главного врача Юрий Кудрин, главный врач Андрей Кошель, главный врач Лада Малышева, главный врач Алексей Михленко, главный врач Инна Новикова, главный врач Николай Родионов, заведующий отделением Евгений Тарасенко, врач Евгений Саваленко, заведующая отделением Анна Тетенева.

Медаль Луки Крымского получили старшая медсестра Зинаида Черткова и медсестры Наталия Морозова и Ольга Погорелова.

Всего наградами удостоены тысячи медиков со всей страны. Сообщается, что это самое массовое награждение в истории современной России.

Напомним, в воскресенье, 21 июня отмечается Всероссийский День медицинского работника. Праздник учрежден в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР и празднуется каждый год в третье воскресенье июня.

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