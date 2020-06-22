С июля SSJ-100 начнет летать из Томска в Иркутск и Тюмень

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Авиакомпания «ИрАэро» с 5 июля начнет выполнять авиарейс Иркутск — Томск — Тюмень на лайнере SSJ-100, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Рейсы будут выполняться по воскресеньям до конца октября. Стоимость билета на участке Иркутск — Томск составит от 4,85 тыс. рублей, Иркутск — Тюмень — от 8,25 тыс. рублей, Томск — Тюмень — от 4,65 тыс. рублей.

Рейс является субсидируемым.

В пресс-релизе авиакомпании также отмечается, что в условиях распространения COVID-19 все самолеты проходят специальную обработку, пассажиры обеспечиваются масками и перчатками.

Ранее сообщалось, что в 2019 году полеты по маршруту Иркутск — Томск — Тюмень выполняла дважды в неделю авиакомпания «Ангара» (базируется в Иркутске).

«ИрАэро» базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из самолетов трех типов: SSJ-100, Ан-24/26/26-100 и Bombardier CRJ-200.

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