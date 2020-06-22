18+
18+

Пожарные обнаружили тело человека, разбирая завалы после пожара на севере Томской области

Происшествия, Томские новости, пожар горить огонь сгорел сводка происшествий пострадали от огня жесть Томска Пожарные обнаружили тело человека, разбирая завалы после пожара на севере Томской области

Минувшей ночью, 22 июня, в селе Александровского Александровского района загорелись вагончики и гараж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 2.35. К приезду пожарных горели вагончики и крыша гаража, из которого сотрудники МЧС эвакуировали погрузчик и вездеход. Возгорание удалось ликвидировать к 5.06. В результате сгорели вагончики, обгорела деревянная обрешетка крыши гаража. Площадь пожара составила 340 кв.метров. На месте работали 4 единицы техники и 8 человек.

При разборе обрушившихся конструкций вагончиков пожарные обнаружили обгоревшее тело человека, его личность устанавливается.

Причина пожара устанавливается.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle