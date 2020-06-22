Пожарные обнаружили тело человека, разбирая завалы после пожара на севере Томской области

22 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 22 июня, в селе Александровского Александровского района загорелись вагончики и гараж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 2.35. К приезду пожарных горели вагончики и крыша гаража, из которого сотрудники МЧС эвакуировали погрузчик и вездеход. Возгорание удалось ликвидировать к 5.06. В результате сгорели вагончики, обгорела деревянная обрешетка крыши гаража. Площадь пожара составила 340 кв.метров. На месте работали 4 единицы техники и 8 человек.

При разборе обрушившихся конструкций вагончиков пожарные обнаружили обгоревшее тело человека, его личность устанавливается.

Причина пожара устанавливается.

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