В день летнего солнцестояния томичи наблюдали кольцеобразное солнечное затмение

21 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 21 июня, в день летнего солнцестояния томичи наблюдали кольцеобразное солнечное затмение. Комментарии астрономического события в прямом эфире делал Томский планетарий — запись эфиров сейчас доступна в инстаграм-аккаунте учреждения.

Сегодняшнее астрономическое явление — это кольцеобразное солнечное затмение 137 сароса, которое лучше всего было видно на востоке Африки и в южной и восточной Азии. Также его увидели жители практически всей России. Сарос — это интервал времени, по истечению которого затмения Луны и Солнца приблизительно повторяются в прежнем порядке. Соответственно, сегодняшнее затмение является повторением затмения, произошедшего 10 июня 2002 года в районе Тихого океана. А следующее затмение 137 сароса произойдёт 13 июля 2037 года в районе Южной Америки, Атлантики и Африки.

Солнцестояние, или солнцеворот — это еще одно астрономическое событие сегодняшнего дня. Во время него Солнце находится в полдень на максимальной высоте над горизонтом. Высота полуденного Солнца над горизонтом в ходе солнцестояния несколько дней почти не изменяется — отсюда и название. У названия «солнцеворот» несколько иной смысл — так событие называли потому, что после него полуденная высота Солнца начинала изменяться после роста — убывать, после уменьшения — расти. День летнего солнцестояния — самый длинный в году. Кроме того, это начало астрономического лета, которое продлится в северном полушарии до осеннего равноденствия 23 сентября. Фенологическое лето в Томске началось в этом году существенно раньше — когда зацвел шиповник.

Солнцестояние приходится не только на 20–21 июня, но и на 21–22 декабря — этот день называется зимним солнцестоянием. Это самый короткий день и самая длинная ночь в году.

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