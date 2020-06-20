В Томской области открыт еще один госпиталь для больных COVID-19

20 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В субботу, 20 июня, новых пациентов начал принимать еще один респираторный госпиталь, развернутый на базе Томской районной больницы, сообщает пресс-служба областной администрации.

Здесь будут проходить лечение пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, болезнь которых протекает в легкой форме или находится в завершающей стадии (состояние госпитализированного удовлетворительное, но контрольные результаты ПЦР-теста подтверждают наличие инфекции в организме).

«В госпиталь будут приниматься на долечивание пациенты, проходившие ранее лечение в других стационарах, работающих с коронавирусной инфекцией. Это даст возможность разгрузить инфекционные стационары медико-санитарной части № 2 и СибГМУ, увеличить места для „сортировочной“ зоны медсанчасти № 2», — прокомментировал заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Новый госпиталь рассчитан на 200 мест. Койки оснащены точками подачи кислорода, палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами ИВЛ.

Как сообщил главный врач Томской районной больницы Анатолий Музеник, работать с пациентами госпиталя будут более 130 человек, в том числе более 90 медработников (врачей, среднего и младшего персонала).

«Весь персонал больницы обеспечен средствами индивидуальной защиты, сотрудники прошли подготовку по работе с инфицированными пациентами», — уточнил главный врач.

Таким образом, в Томской области на 20 июня коечный фонд составляет 1322 места, из них свободно 62,7% мест.

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