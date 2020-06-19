На днях в Томской области ожидаются заморозки

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Ночью, 20 и 21 июня, в Томске и Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ночью 20 июня по западу и 21 июня по востоку области при прояснениях ожидаются заморозки до 0…- 1°С», — говорится в сообщении.

Днем в субботу в Томске прогнозируется небольшая облачность, дождь. Температура воздуха — 18°С, ветер северный, 1 м/с.

В связи с получением томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с вымерзанием и гибелью сельхозкультур.



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