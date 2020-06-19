В Томской области действуют два крупных очага COVID-19

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2020 // Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в Асиновском и Томском районах Томской области зафиксировано два крупных действующих очага распространения новой коронавирусной инфекции, а также три небольших, которых все еще выявляют зараженных. Об этом на прошедшем сегодня брифинге сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

«Асиновский и Томский район — есть два предприятия, которые дали прирост. Там (заразился — прим.ред.) частично административный персонал, небольшое количество сотрудников. Мы работаем по этим очагам внутри уже по контактным. На текущий момент произведена дезинфекция помещений. Люди, которые являются контактными, они, безусловно, изолированы», — отметил Иван Деев, добавив, что из зараженных в этих очагах пока никто не госпитализирован, пациенты с COVID-положительным статусом находятся в изоляции.

Также замгубернатора рассказал о трех других очагах, которые все еще «дают о себе знать».

«Как правило, это семейные контакты, на одного выявленного — два-три зараженных. Понятно, что вернулся в семью или находился в семье, когда был в инкубационном периоде, чаще всего это так. Хотя были случаи, когда в одной семье есть пациент, которые имеет COVID+ статус, но при этом вся семья отрицательная на протяжении 14 дней. Такие случаи тоже есть», — отметил Иван Деев.

По его словам, подобные ситуации говорят о соблюдении предписанных для изоляции зараженных норм. Например, по возможности находиться в другой комнате и принимать пищу в другое время.

«По факту, как это сделано в части случаев, семья остается незараженной. Но надо понимать, что близких контактов в это время быть не должно», — сообщил Иван Деев. Он также добавил, что в случае, если заразившийся не может изолироваться от близких, администрация готова предоставить для него место в обсерваторе.

Также замгубернатора подробнее остановился на ситуации с Центральным рынком.

«На текущий момент Центральный рынок не работает. Там еще мы выявляем пациентов, которые имеют положительный COVID-статус. Это пациенты, которые являются контактными контактных, тех, кто там работал. Понятно, что это семейные очаги. Общую информацию по ним мы доведем, когда будет понятно, какое количество человек мы по этому предприятию выявили, — уточнил Иван Деев, добавив, что информации о покупателях., которые заразились на Центральном рынке информации не поступало.

Напомним, по последним данным в Томской области зафиксировано 1598 случаев заражения COVID-19.

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