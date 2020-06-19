В томском планетарии состоится наблюдение за частным солнечным затмением

19 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено планетарием

В воскресенье, 21 июня, томичи и жители области смогут наблюдать частное солнечное затмение, которое состоится в день летнего солнцестояния. Наблюдение пройдет при условии ясной погоды и будет представлено в виде серии прямых эфиров, которые начнутся в 13:00 на площадке Томского планетария в Instagram.

«Во-первых, мы расскажем о самом явлении, что в этот момент происходит. Во-вторых, поговорим о дне летнего солнцестояния — о самой короткой ночи и самом длинном дне в году», — делится Наталья Кошкарова, администратор планетария.

При условии ясной погоды планетарий продемонстрирует проекцию затмения.

«Так как на солнце нельзя смотреть без специальных светофильтров, наш астроном направит телескоп на Солнце, и через окуляр сделает проекцию на белый лист бумаги, на котором будет видна фаза затмения», — дополняет Наталья.

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