Мотоциклист без прав погиб в ДТП на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 18 июня, в Асиновском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 23.25 на 6 километре трассы Асино - Нижние Соколы. По предварительным данны, 31-летний водитель мотоцикла "Урал" не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. В сообщении уточняется, что мужчина не имел права управления транспортными средствами. Кроме того, мотоциклом он управлял без мотошлема.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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