Студенты и аспиранты ТГУ смогут получить именные стипендии Huawei

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2020 // Фото: Путеводители по ТГУ

Томский государственный университет и компания Huawei договорились о сотрудничестве в сфере образования. Студенты и аспиранты вуза, а также их руководители смогут получать именные стипендии от компании.

Как сообщает пресс-служба вуза, ТГУ будет помогать Huawei в подготовке перспективных кадров и формировании учебной экосистемы. Представители сторон уже подписали соглашение.

Сотрудничество будет направлено на поиск и поддержку талантливых студентов. Huawei учредила именные стипендии для выдающихся студентов бакалавриата и магистратуры технических специальностей. Поддерживать компания будет и перспективные исследования по тематикам в области информационно-коммуникационных технологий и фундаментальных наук, выплачивая стипендии аспирантам, а также их научным руководителям.

– Сотрудничество с ключевыми образовательными учреждениями в Сибирском федеральном округе является одним из приоритетов для компании Huawei. ТГУ – ведущий классический университет исследовательского типа, признанный центр науки, образования и инноваций. Университет входит в пятерку лучших классических университетов страны, обладает высоким уровнем накопленных знаний и человеческого капитала в области естественных и технических наук, – отметил директор Новосибирского исследовательского центра Huawei Сяо Чуньпэн.

Также Huawei планирует провести нескольких открытых лекций и совместных воркшопов. Сотрудничество позволит создать условия для подготовки «штучных» профессионалов из числа талантливых студентов университета.

– Понимая интересы компаний, мы можем корректировать образовательные треки студентов, добавляя туда то, что востребовано работодателями, и обогащая свои знаниевые активы, – подчеркнул ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В ноябре 2019 года представители Huawei посетили ТГУ и обсудили возможность совместного тестирования новых технологий на базе университета. Помимо IT-направления сотрудничество может сложиться и в других сферах.

C 2012 года Huawei реализует глобальную программу Seeds for the Future, предоставляя возможность студентам из разных стран мира посетить штаб-квартиру компании и познакомиться с передовыми технологиями. Попасть в программу могут самые успешные представители ведущих вузов планеты, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся телекоммуникациями.

Программу уже прошли более 20 000 человек из 77 стран мира, включая Россию, Великобританию, Францию, Италию, Японию, Малайзию, Сингапур. В ней также принимают участие талантливые молодые специалисты различных ведомств.

А в конце прошлого года Huawei запустила стипендиальную программу в Новосибирском государственном техническом университете. Пройдя ободрение компании, студенты и сотрудники вуза могли получить финансирование для своих исследований.

