Более 300 летних лагерей Томска будут работать в условиях коронавируса

19 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В летний период 2020 года 350 детских оздоровительных лагерей Томской области готовы принять отдыхающих. Согласно информации на сайте регионального Роспотребнадзора, уже 309 организаций прошли проверку на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам в условиях пандемии.



Заезд будет возможен после третьего этапа снятия ограничений. Лагеря, в которые смогут попасть более 8 тысяч детей, полностью подготовят к непривычным эпидемиологическим условиям. Организации перед приёмом детей проведут обязательную обработку территорий и построек, организуют проверку персонала на наличие антител к COVID-19 за трое суток перед началом работы, а также обеспечат медицинских сотрудников и персонал с доступом к пище масками и перчатками.



Заезжать в лагеря работникам и отдыхающим можно будет только в выделенный для этого один день. Также у каждого ребёнка в пакете документов должны быть сведения о состоянии здоровья и информация обо всех контактах с больными, перенесённых болезнях (в том числе инфекционных), прививках.



Для защиты здоровья детей во время отдыха на территории томских лагерей будет проводиться измерение температуры. Организации установят обеззараживающие приборы для дезинфекции воздуха, дозаторы с антисептиками при входе в здания. Массовые мероприятия, выезд за территорию оздоровительного лагеря и родительские дни отменены.

«Есть постановление правительства — лагеря не откроются раньше первого июля. Но мы приготовили — создали реестр лагерей, провели проверки. Осталось только дождаться нужного коэффициента (распространения инфекции — прим.ред)», — отметил сегодня на брифинге заместитель руководителя регионального оперативного штаба, заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.



Ранее сообщалось, что в Томской области летние оздоровительные компании пройдут в обсервационном формате. Чтобы исключить заражения коронавирусной инфекцией, первые 14 дней воспитатели и дети будут находиться только внутри лагеря, питание отрядов будет проходить по расписанию. Для поддержания здоровья у детей планируется завоз спортивного инвентаря.



По последним данным в Томской области число заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет 1515 человек, 684 выздоровели.

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