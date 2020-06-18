Тело пропавшего на прошлой неделе северчанина нашли в технологическом канале

18 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Накануне, 17 июня, в Севесрке в одном из технологических каналов на территории города было обнаружено тело 55-летнего жителя Северска, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, мужчина ушел из дома 11 июня и не вернулся. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, опрашиваются очевидцы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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