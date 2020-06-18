В Томской области выявили два новых очага COVID-19

Томский Обзор / Фото: 18 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Два новых очага распространения новой коронавирусной инфекции выявили в Томской области. Они находятся на производственных предприятиях в Асиновском и Томском районах, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева.

«Все заболевшие с клиническими симптомами госпитализированы. Проводится эпидемиологическое расследование: устанавливаются контакты инфицированных, дезинфицируются помещения. Кроме того продолжают выявляться заболевшие по установленным ранее очагам», - отметил Иван Деев.

Заместитель губернатора отметил, что массовые заражения происходят исключительно из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствия средств индивидуальной защиты на работе и в общественных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте), игнорирования социальной разобщенности и несоблюдения дистанции.

Всего в регионе установлено 1515 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 715 человек - из них 31 за прошедшие сутки. В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 10 человек.

На сегодняшний день индекс распространения инфекции в Томской области вырос до 1,07. Напомним, что для поэтапного выхода региона из режима самоизоляции региону необходимо соответствовать показателям по коэффициенту распространения инфекции, наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием населения. Томская область выполняет два из трех параметров, кроме коэффициента распространения инфекции. Для первого этапа выхода из режима самоизоляции он должен быть меньше 1. В этом случае (при наличии определенного уровня свободного коечного фонда и охвата населения тестированием) возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Также возможно возобновление работы предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

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