Завтра жители домов на двух улицах Томска останутся без воды из-за аварийных работ

18 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 19 июня, в Томске жители части домов на ул.Пушкина и Иркутском проезде останутся без воды с 9.00 до 20.00, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Пушкина, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/11, 48/13;

Иркутский пр., 11а, 13, 15.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: