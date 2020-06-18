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Завтра жители домов на двух улицах Томска останутся без воды из-за аварийных работ

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Завтра, 19 июня, в Томске жители части домов на ул.Пушкина и Иркутском проезде останутся без воды с 9.00 до 20.00, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях. На время их проведения без воды останутся дома, расположенные по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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