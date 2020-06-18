Самыми «качающими» районами Томской области стали самые труднодоступные

18 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Ася Вострикова

Парабельский и Александровский районы Томской области оказались наиболее «качающими». К таким выводам пришли аналитики МТС при составлении рейтинга онлайн-активности муниципалитетов региона.

На одного жителя Парабельского и Александровского районов в среднем приходится более 12 ГБ скачанного трафика ежемесячно, что можно сравнить, например, с 600 часами, проведенными в соцсетях или просмотром 816 4-минутных видео в YouTube.

При этом наиболее активно осваивают мобильные сервисы жители Томского района, где годовой объем интернет-трафика вырос в два раза. Одной из причин значительного роста стало развитие сети: за последний год новые базовые станции появились сразу в одиннадцати поселках и дачных массивах, расположенных в пригороде Томска. Вторая — самоизоляция, которую томичи предпочитали проводить за городом, обустраивая там для себя мини-офисы для удаленной работы и учебы.

В полтора раза за год в использовании мобильного интернета «приросли» Асиновский и Кривошеинский районы. За прошедший год компания провела там модернизацию сети 4G, что позволило жителям районов на комфортной скорости пользоваться мобильным интернетом: общаться с близкими с помощью мессенджеров, играть, смотреть видео и совершать покупки.

«С каждым годом мы все больше внимания уделяем развитию сети в районах так как недавняя ситуация показала, насколько важно иметь возможность работать, учиться из дома, общаться с близкими, пользоваться услугами телемедицины или посмотреть фильм. Так, в прошлом году мы „оцифровали“ более 50 томских сел и деревень, предоставив своим абонентам новое качество жизни», — рассказала директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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