18+
18+

Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Томской области

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались столкнулись пострадали происшествия авария жесть Томска столкновения Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Томской области

Вчера утром, 17 июня, в селе Мельниково произошло ДТП с участием 75-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 10.00 на ул.Калинина, 29. По предварительным данным, велосипедист двигаясь по правому краю проезжей части начал пересекать дорогу, не предупредив других участников дорожного движения. В результате он столкнулся с попутным Nissan Sunny, которым управляла 30-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle