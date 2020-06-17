Пожилой велосипедист пострадал в ДТП в Томской области

Томский Обзор / Фото: 18 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 17 июня, в селе Мельниково произошло ДТП с участием 75-летнего велосипедиста, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 10.00 на ул.Калинина, 29. По предварительным данным, велосипедист двигаясь по правому краю проезжей части начал пересекать дорогу, не предупредив других участников дорожного движения. В результате он столкнулся с попутным Nissan Sunny, которым управляла 30-летняя женщина-водитель.

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

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