АКРА присвоило Томску кредитный рейтинг BBB(RU), прогноз «Стабильный»

17 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Томску кредитный рейтинг BBB(RU), прогноз «Стабильный». Выпускам облигаций города Томска также присвоен рейтинг BBB(RU), сообщает пресс-служба мэрии.

Дмитрий Шиптенко, главный редактор «Томской интернет-газеты» поясняет: «Текущий кредитный рейтинг позволяет выпускать городу облигации. Это еще один источник заемных средств наряду с банковским и бюджетным кредитами. Диверсификация - это всегда хорошо. Когда есть из чего выбирать где занять. А занимать в ближайшее время придется, так как город серьезно не доберет в доходах в этом году, а значит порежет много расходов, в том числе социальных. Когда будет где занимать, резать придется меньше».

Присвоить такой рейтинг Томску позволили стабильные показатели городской экономики и ограниченные возможности по увеличению доходной базы бюджета муниципалитета. В то же время, в сообщении АКРА отмечается, что «поддержку кредитному рейтингу оказывают устойчивый поток налоговых поступлений в бюджет от промышленного сектора города и низкий уровень долговой нагрузки».

Также агентство отмечает, что средняя заработная плата на территории города почти в 3,5 раза превысила прожиточный минимум в Томске, а уровень официально зарегистрированной безработицы по городу почти в два раза ниже уровня безработицы, зафиксированного в Томской области.

Томск стал седьмым муниципальным образованием в России, которому в настоящее время присвоен кредитный рейтинг, наряду с Братском, Волгоградом, Краснодаром, Красноярском, Новосибирском и Омском. Кроме того, рейтинг «ВВВ», прогноз «Стабильный» присвоены Агентством таким субъектам Российской Федерации, как Томская и Новгородская области.

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