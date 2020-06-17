Ремонт томской «пятихатки» на Никитина планируют завершить в 2022 году

17 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Продолжаются ремонтные работы в знаменитой томской «пятихатке», общежитии Томского госуниверситета на Никитина, 4. Начавшийся зимой ремонт приостанавливали на месяц из-за распространения коронавирусной инфекции, но сейчас процесс возобновлен.

По словам Владимира Андриенко, проректора ТГУ по административно-хозяйственной работе и строительству, к этому моменту в процессе ремонта были заменены перекрытия в блоке А, рабочие занимаются штукатурными работами, а также ремонтом кровли здания. Согласно проекту, в общежитии будут отремонтированы фасады, перекрытия, заменены перегородки и инженерные коммуникации.

Андриенко сообщил, что во время ремонта рабочими были сняты старые оконные блоки: «Часть передали хозяевам, изъявившим желание их забрать. Оставшиеся блоки утилизировали в связи с непригодностью для дальнейшего использования».

Также Владимир Борисович отметил, что ремонт рассчитывают завершить через 28 месяцев с начала производства работ. Напомним, что работа подрядчика ООО «Электромонтаж» в стенах «пятихатки» началась 2 декабря 2019 года.

История первого пятиэтажного кирпичного здания в Томске, в котором сегодня находится общежитие №1 ТГУ, а также часть учебных площадей вуза, началась в 1930-м году.

Первоначально его проектировали как жилой Дом коммунальников на 42 квартиры с отдельными кухнями. Но концепция подверглась критике за несоответствие идее избавления советского человека от быта и домашней работы. Также дому-коммуне пеняли в местной прессе на то, что в нем нет места для ванн, прачечной, читальни, красного уголка, детских и спортивных площадок.

В ходе строительства дом передали ТГУ - в связи с 50-летием университета. В 1935-м году «пятихатка» была сдана в эксплуатацию уже как студенческое общежитие. На момент открытия, оно было одним из лучших общежитий Сибири на более чем 200 комнат. В здании работали столовая, буфет, библиотека и комнаты для самостоятельных занятий. А с 1989 года несостоявшийся дом-коммуна стал общежитием для сотрудников ТГУ.

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