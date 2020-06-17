В Томской области вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области на 0,02 вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции — с 1,02 до 1,04, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Таким образом Томская область не достигает параметров, необходимых для первого этапа выхода из режима самоизоляции. Напомним, что для поэтапного выхода региона из режима самоизоляции региону необходимо соответствовать показателям по коэффициенту распространения инфекции, наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием населения. Томская область выполняет два из трех параметров, кроме коэффициента распространения инфекции. Для первого этапа выхода из режима самоизоляции он должен быть меньше 1. В этом случае (при наличии определенного уровня свободного коечного фонда и охвата населения тестированием) возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Также возможно возобновление работы предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

Всего в регионе за весь период установлено 1426 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 684 человека. В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 10 человек.

В разрезе регионов Сибирского федерального округа статистика по заболеваемости на 100 тысяч населения следующая: Республика Тыва — 809,8, Республика Хакасия — 258,5, Красноярский край — 237,7, Иркутская область — 187,1, Новосибирская область — 160,7, Томская область — 126,9, Алтайский край — 126,8, Республика Алтай — 126,7, Омская область — 126,5, Кемеровская область — 40. Показатель заболеваемости в Томской области соответствует 69 месту в России и шестому в СФО.

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