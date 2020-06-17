Медведь задрал жеребенка в томском селе, хозяин животного сам отомстит за его смерть

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Медведь напал на жеребенка в селе Андреевка Чаинского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районного охотоведа Виктора Макеева.

«В темное время суток медведь зашел в село, задрал жеребенка. Тот находился в 400 м от дома на выпасе. Часть мяса медведь сразу съел на месте нападения, а остальную часть прикопал», — сказал Макеев.

В связи с нападением медведя областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства выдал разрешение на отстрел животного.

«Владелец жеребенка является охотником, поэтому доверили ему отстрел медведя», — отметил Макеев.

Он добавил, что в нынешнем году медведи редко тревожат жителей Чаинского района, так как «то ли скотины мало стало, то ли пищи в лесу достаточно».

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