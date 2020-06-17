В Томске стартует онлайн-курс для людей с инвалидностью

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2020 // Фото: Irinadorohova.ru/

Онлайн-курс для людей с инвалидностью «Курс возможностей» стартует в Томске с 25 июня. Курс продлится два месяца и будет состоять из трех блоков, которые помогут в психологической, бытовой и социальной адаптации.

«В идеале, к концу курса человек должен стать самостоятельным, получить ряд навыков и определиться с выбором дальнейшей деятельности — в спортивной, социальной, культурной или бизнес направлениях, чтобы стать полезным себе и обществу», — говорит директор проекта Ирина Дорохова.

Главной задачей создательница курса считает возможность быть не обузой, а стать надежной опорой для себя и своей семьи.

В числе преподавателей люди с инвалидностью, которые на личном примере докажут, что спорт для инвалида — не миф, а кресло — не проблема стать мамой. Кроме того, среди спикеров психолог, эксперт по навыкам для роста в работе и личной эффективности, эксперт по обеспечению доступности для инвалидов, предприниматель, грант-менеджер и другие. Почти у каждого будут свои домашние задания — теоретические и практические.

«Курс начала разрабатывать два месяца назад, — говорит Ирина Дорохова. — Идея эта давно витала, и вот ситуация с короновирусом подстегнула к созданию, потому что большинство ребят находятся дома, реабилитационные центры закрыты, общения мало, как и каких-то занятий, двигательной активности».

Подробнее узнать о курсе и зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

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