Еще два десятка томских отделений Почты России будут работать без выходных

17 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский филиал ФГУП «Почта России»

В Томской области на семидневный график работы переведены дополнительно 20 отделений почтовой связи. Из них 18 в областном центре и по одному Стрежевом и Северске, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Отделения с семидневным режимом существовали и ранее – сейчас речь о кратном увеличении таких точек обслуживания. Теперь в любой день недели доступны 2300 отделений, из них 1400 перешли на новый режим работы в июне. В ближайшие недели Почта планирует перевод еще почти тысячи отделений по всей стране. Изменения произойдут в отделениях в 300 городах.

Актуальный график работы отделений Почты России размещен на сайте pochta.ru и в мобильном приложении компании. Там же можно предварительно записаться на обслуживание, что поможет сэкономить время.

«Крупные города давно отвыкли от закрытия сервисов по выходным, и мы приводим график в соответствие со стандартом оказания услуг. Люди ценят возможность планировать свое время и маршруты. Мы не должны ограничивать это планирование», – отмечает генеральный директор Почты России Максим Акимов.

Изменения позволят и установить более комфортное распределение потоков клиентов – в будние дни почтовые отделения посещают многие представители юридических лиц с объемными отправками корреспонденции и заказов, в выходные же посещение удобнее физическим лицам.

Всего в регионе работают 9 почтамтов, 301 отделение почтовой связи, из них 82 - в Томске, и 1 передвижное.

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