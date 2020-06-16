На трассе Томск-Мариинск Lada Kalina столкнулась со встречным грузовиком, погибла женщина-водитель

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне днем, 16 июня, на трассе Томск - Мариинск столкнулись Lada Kalina и грузовой Volvo, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.00 на 76 км трассы. По предварительным данным, 65-летняя женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, из-за чего Lada выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Фото: 70.мвд.рф

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