На трассе Томск-Мариинск Lada Kalina столкнулась со встречным грузовиком, погибла женщина-водитель
17 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне днем, 16 июня, на трассе Томск - Мариинск столкнулись Lada Kalina и грузовой Volvo, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 15.00 на 76 км трассы. По предварительным данным, 65-летняя женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, из-за чего Lada выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком.
В результате ДТП водитель автомобиля Lada от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Фото: 70.мвд.рф
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