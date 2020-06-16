В Томской области выздоровели 40 человек, заболевших коронавирусом

16 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения по Томской области

За прошедшие сутки в Томской области контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 40 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из 56 вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 25 человек. Всего лечение в стационарах проходят 462 пациента с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 17 человек: 12 подключены к аппаратам ИВЛ девять на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной), пять пациентов на масочной подаче кислорода.

Таким образом, в Томской области установлено 1370 случаев заболевания COVID-19, из них выздоровевших 648. В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 11 человек.

В сообщении также уточняется, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1,02, как и днем ранее. Напомним, что для поэтапного выхода региона из режима самоизоляции этот показатель должен быть меньше 1. В этом случае (при наличии определенного уровня свободного коечного фонда и охвата населения тестированием) возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Также возможно возобновление работы предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

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