Томичам предлагают поучаствовать в книжном фотоконкурсе

Библиотека «Дом семьи» предлагает томичам принять участие в фотоконкурсе «Пойман за чтением». Для этого необходимо сделать оригинальную фотографию с любой книгой, сообщается в группе библиотеки ВКонтакте.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, независимо от возраста и рода занятий. Единственное обязательное условие — участник должен быть или стать читателем муниципальных библиотек, а также подписаться на группу «Дома семьи» ВКонтакте. Свои работы нужно прислать на адрес rayn121093@gmail.com или в «предложенное» группы.

Конкурс проходит в группе библиотеки ВКонтакте с 1 по 30 июня, итоги будут подведены 8 июля. Победители получат книги и паззлы.

«Главная задача — постараться увлечь чтением книг и походом в библиотеку, — рассказывает заведующая библиотекой Елена Озерова. — В Instagram у нас проходят Совместные чтения, на которых выбираем одну книгу и читаем ее. В чате WhatsApp делимся мнениями и обсуждаем тематику книг».

Кроме того, в группе ВКонтакте регулярно появляются литературные викторины, подборки интересных книг на разные темы, мастер-классы.

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