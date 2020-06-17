Томские проекты стали победителями конкурса президентских грантов

17 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Победителями второго в 2020 году конкурса президентских грантов стали 27 проектов из Томской области. В общей сложности на их реализацию будет получено почти 50 млн рублей, следует из данных на сайте конкурса.

Фонд президентских грантов проводит конкурсы по 13 направлениям — от социального обслуживания, социальной защиты граждан до выявления и поддержки молодых талантов в области культуры и искусства.

Самый крупный грант среди томских соискателей получил международный проект «По пути русских кругосветных мореплавателей» ТРОО «Просветительский центр «Русский путешественник». На его реализацию из фонда президентских грантов будет выделено 7,9 млн рублей. Цель проекта — формирование позитивного образа и повышение качества знаний о Сибири и России у иностранных граждан 13 государств, в числе который Швеция, Дания, Германия, Бразилия, Великобритания, острова Кабо Верде. Организаторы планируют проводить встречи и публичные мероприятия по пути следования морского кругосветного путешествия. Подробнее ознакомиться с проектом можно здесь.

Чуть меньший грант получил проект «Вместе здорово». Его цель — решение проблем психоэмоциональной реабилитации и психологической адаптации людей с онкозаболеваниями и инвалидностью. Проект предлагает использовать для этого различные направления арт-терапевтической деятельности. Сумма гранта — 6,7 млн рублей.

Еще один крупный грант выиграл проект «У савки есть будущее!» экологического центра «Стриж». Проект направлен на содействие сохранению и восстановлению численности краснокнижной белоголовой савки — одной из самых редких видов уток на планете. Общая сумма расходов на реализацию проекта оценивается в 6,9 млн рублей. Президентский грант покроет 4,9 млн рублей.

Также среди проектов, получивших поддержку проект «Дискуссионный клуб евразийской исламской молодежи», «Спартакиада народов Томской области», экологический марафон «Томские крышки», «Виртуальный музей боевой славы 79-й гвардейской дивизии», интенсивный учебный курс подготовки тьюторов, а также проекты, направленные на помощь бездомным животным и поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

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