Полицейские задержали двоих томичей, подозреваемых в продаже экстази и героина

Томский Обзор / Фото: 16 июня 2020 // Фото: сибфоут.мвд.рф

Сотрудники Томского линейного отдела МВД России задержали двоих жителей Томска, подозреваемых в распространении наркотиков на объектах транспортной инфраструктуры и на территории города, сообщается на сайте ведомства.

Первым стражи порядка задержали 27-летнего мужчину, когда он продавал шесть таблеток экстази массой 2,5 грамма. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили 26-летнего мужчину, у которого изъяли 12 приготовленных к реализации свертков с героином. Как выяснилось, задержанные арендовали жилье для распространения наркотиков. В квартире оперативники нашли еще почти 7 граммов экстази и упаковочный материал для фасовки наркотиков.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Теперь подозреваемым грозит до 15 лет колонии.

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