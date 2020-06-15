В Томской области еще девять человек, заболевших коронавирусом, выздоровели

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области ПЦР-тесты подтвердили выздоровление девяти человек, у которых ранее был диагностирован новый коронавирус, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из 46 вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 18 человек. Всего лечение в стационарах проходят 458 пациентов с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 16 человек: девять подключены к аппаратам ИВЛ (восемь на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), семь пациентов на масочной подаче кислорода.

Таким образом, за весь период в Томской области установлено 1314 случаев заболевания COVID-19, из них активных 692 (458 человек госпитализированы), выздоровевших 608, умерших 14. В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 15 человек.

С учетом последних данных коэффициент распространения инфекции в Томской области опустился до 1,02. Для поэтапного выхода региона из режима самоизоляции этот показатель должен быть меньше 1. В этом случае (при наличии определенного уровня свободного коечного фонда и охвата населения тестированием) возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Также возможно возобновление работы предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

Тэги/темы: