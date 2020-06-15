Ночью томичей ждут заморозки
15 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
В ночь на вторник, 16 июня, в Томске и Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«По области местами при прояснениях ожидаются заморозки до 0…- 1°С», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.
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