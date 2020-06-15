Томские ученые исследуют ледники Актру с помощью нового оборудования

Томский Обзор / Фото: 15 июня 2020 // Фото: tsu.ru

Ученые геолого-географического факультета Томского госуниверситета в ходе экспедиции в Горный Алтай доставили и установили на ледниках Актру комплекс нового оборудования. Полученные с его помощью данные позволят оценить динамику процесса накапливания и потери массы, а также выяснить причины изменений, сообщает пресс-служба вуза.

«Ледники Актру являются наиболее показательными в плане трансформаций горного оледенения и ландшафтов, причем, не только для России, но и для всей Центральной Азии, — пояснил заведующий лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александр Ерофеев. — Именно в высокогорье происходит самый быстрый отклик ландшафта на изменения климата. В последние десятилетия на Актру идут активные процессы деградации оледенения. Так, например, Малый Актру является самым быстро тающим ледником России. Его состояние сейчас таково, что находиться там опасно и, к сожалению, все исследовательские работы запрещены. Поэтому вместе с нашими партнёрами из Института географии РАН было принято решение установить аппаратуру для гляциологического мониторинга на леднике Левый Актру. Одной из главных задач для нас является сохранить преемственность и вывести на современный уровень работу элементов системы мониторинга, которая существовала здесь до 1990-х годов».

До недавнего времени в России оставалось всего два ледника с непрерывным рядом измерений, оба расположены на Кавказе. В мае 2019 года учёные ГГФ ТГУ вместе с гляциологами из Института географии РАН восстановили постоянный мониторинг на Левом Актру — части Большого Актру, который распался надвое во второй половине ХХ века. В настоящее время Левый Актру — единственный ледник в России за Уралом, данные по которому передаются во Всемирную службу мониторинга ледников (Цюрих).



Для этого внизу долины Актру на территории научной базы ТГУ установлена автоматическая метеостанция Davis, непрерывно передающая параметры температуры, скорости ветра, количества дождевых осадков на удалённый сервер приёма данных. Такая же метеостанция появилась и на боковой морене Левого Актру у Голубого озера на высоте 2850 метров.

На основных притоках реки Актру установлены автоматические измерители уровня акустического шума потока воды (производитель ИМКЭС СО РАН), совмещенные с автоматическими осадкомерами. На языке ледника Левый Актру теперь работает переносная автоматическая метеостанция «Ледник» для измерения радиационного баланса и других параметров.

«Новое оборудование позволит собирать целый ряд данных, необходимых для отслеживания изменений массы ледника: как в разные периоды он накапливает снежную массу, фирн и лёд, при каких условиях и насколько быстро их теряет, — добавил Александр Ерофеев. — В октябре 2019 года мы подсчитывали баланс ледника Левый Актру, и он был отрицательным — потеря составила 425 мм водного эквивалента. 2020 год уже бьёт рекорды по температуре, по прогнозу многих экспертов он может стать самым тёплым за всю историю наблюдений. В октябре мы снова будем подсчитывать массу Левого Актрую. Не исключено, что её потери будут ещё более ощутимыми».

По словам учёного ТГУ, если тенденция будет сохраняться и ледник будет терять массу с такой же скоростью, то ко второй половине 21 века Левый Актру растает полностью. Однако заявлять об этом со стопроцентной уверенностью нельзя — скорость исчезновения ледника может как снижаться, так и нарастать. Это будет зависеть от двух основных параметров: количества осадков в виде снега, за счёт которых ледник наращивает количество свою массу, и температуры воздуха. Наряду с этим существенное значение играет солнечная радиация, данные о которой учёным теперь сообщает автоматическая станция «Ледник».

Первые инструментальные наблюдения за ледниками Алтая были начаты Томским университетом более ста лет назад. В середине XX века большая часть работ на ледниках Алтая была выполнена экспедициями ТГУ и связана с именем ученого-гляциолога Михаила Тронова. Ежегодные наблюдения проводились с 1954 года. С 1999 года программа мониторинга ледников Актру стала периодической и была полностью приостановлена в 2012 году. В 2019 году регулярные наблюдения восстановлены учёными ТГУ и ИГРАН.

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