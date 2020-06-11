«Ростелеком» напоминает об ответственности за повреждение линий связи

11 июня 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» уведомляет жителей Томской области о том, что любые строительные и земляные работы можно производить только с разрешения органов исполнительной власти города или района, а в охранной зоне линий связи — еще и с согласования «Ростелекома». Это необходимо для того, чтобы не повредить пролегающий кабель и не нарушить «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Виновные в проведении несанкционированных работ лица привлекаются к административной ответственности, а в отдельных случаях — и к уголовной. Также подобное нарушение влечет за собой возмещение материального ущерба за счет виновных лиц, включая стоимость недополученных доходов из-за вынужденного простоя.

«В прошлом году из-за несогласованности действий по раскопкам были повреждены сразу две магистральные волоконно-оптические линии связи, что привело к ухудшению работы стационарных телефонов и интернета у абонентов “Ростелекома”, в том числе в нескольких государственных учреждениях. Компания, которая проводила работы, получила штраф, — уточнил Алексей Махорин, директор Томского филиала ПАО «Ростелеком». — Всегда нужно учитывать, что могут пострадать люди, которые пытаются позвонить в полицию или скорую, а телефон не отвечает. Поэтому мы просим при планировании земляных работ предварительно получить согласование от “Ростелекома”», — добавил он.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны принимать все зависящие от них меры для сохранности этих линий, а также обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ для работ на них независимо от формы собственности на землю. Также им запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации.

Для предупреждения случаев повреждения линий и сооружений связи после получения в районных отделениях архитектуры при администрациях районов ордера на производство земляных работ необходимо согласовать их с предприятием, в ведении которого находятся эти объекты. Для получения согласования при проведении земляных работ в охранной зоне линий и сооружений связи «Ростелекома» необходимо обращаться в его районные отделения.

В прошлом году на территории региона было зафиксировано 47 случаев повреждения линий связи сторонними лицами. Компания «Ростелеком» совместно с правоохранительными органами устанавливает виновных лиц и ведет планомерную работу по возмещению ущерба.

Подробную информацию о согласовании земляных работ можно получить по телефонам (3822) 27-93-33; 52-32-77; 44-55-75.

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