Две маршутки и два автомобиля столкнулись в Томске

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 11 июня, в Томске столкнулись Nissan Diesel, Chevrolet Niva и два маршрутных ПАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.00 на пер.Первомайском, 1/1. По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля Nissan Diesel для осмотра доставлен в медицинское учреждение. В сообщении уточняется, что в момент ДТП в одном маршрутном автобусе находилось 6 пассажиров, во втором - около 15 пассажиров.

Информация о количестве пострадавших пассажирах уточняется. Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу ул.Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552, либо в дежурную группу ГИБДД 664-422.

Фото: 70.мвд.рф

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