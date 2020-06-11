С понедельника в Томске налоговая возобновит прием по предварительной записи

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2020 // Фото: nalog.ru

В понедельник, 15 июня, налоговая инспекция в Томске возобновляет прием налогоплательщиков по предварительной записи, сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию» на сайте ФНС России или через Единый Контакт-центр ФНС по номеру телефона 8-800-222-2222 (звонок бесплатный). При этом областное инспекция напоминает, что решить практически все вопросы по налоговой тематике можно удаленно. На сайте Службы доступны более 50 онлайн-сервисов.

Так, «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и отправить в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, направить в инспекцию все виды заявлений и обращений. Те, кто еще не получил пароль для посещения Личного кабинета, могут зайти в него с помощью учетной записи для авторизации на Едином портале госуслуг (ЕСИА).

Кроме того, в дистанционном режиме можно узнать свой ИНН, подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и другое. Оплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна в онлайн-формате и тем, кто не является пользователем электронного Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин». Также специальные разделы сайта позволяют ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и отправить заявление на субсидию.

В пресс-службе отмечают, что при визите в налоговую обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

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