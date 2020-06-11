В ближайшие выходные на дорогах Томской области будут ловить нетрезвых водителей

11 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Сегодня, 11 июня, на дорогах Томской области стартует четырхдневное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». С 12 до 14 июня усиленные патрули госавтоинспекции приступят к дежурству на томских трассах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Акцент в работе дорожной полиции будет на профилактике «пьяных» ДТП. Также сотрудники ГИБДД просят жителей региона сообщать об известных им фактах управления автомобилем в состоянии опьянения. Сделать это можно на ближайшем посту ДПС или по телефонам (3822) 66-44-22, 66-44-24 и номеру 102.

Областная комиссия по безопасности дорожного движения напоминает автовладельцам, что ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2 лет, по истечению которого требуется повторная сдача экзаменов.

Такая же мера ответственности предусмотрена и для тех, кто передал управление транспортным средством нетрезвому водителю.

За повторную «пьяную езду» или отказ водителей, уже лишенных прав, от медицинского освидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность.

В январе–мае 2020 года в Томской области зарегистрировано 31 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых 7 человек погибли, 41 получил травмы.

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