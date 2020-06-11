Томский манометровый завод возглавил замдиректора по производству

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2020 // Фото: Владимир Дударев

Акционеры ОАО «Манотомь» на годовом собрании 9 июня досрочно прекратили полномочия гендиректора предприятия Александра Гетца и назначили нового руководителя — Андрея Метальникова, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сообщение компании в Центре раскрытия корпоративной информации.

«Прекратить досрочно полномочия генерального директора общества Гетца Александра Юрьевича. (. . .) Избрать генеральным директором общества Метальникова Андрея Юрьевича сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.

К новым обязанностям Андрей Метальников приступил с 10 июня. Как следует из отчетности завода, он работает в ОАО «Манотомь» с 2007 года, последние девять лет занимал должность замдиректора по производству, входит в совет директоров компании.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Гетц возглавлял предприятие с 2003 года.

Акционеры на собрании также утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, избрали новый совет директоров, утвердили аудитора, отказались от выплаты дивидендов в связи с отсутствием прибыли.

Как сообщалось, по итогам 2019 года чистый убыток ОАО «Манотомь» вырос в 26 раз, до 39,4 млн рублей.

ОАО «Манотомь» образовано на базе Томского манометрового завода, основанного в 1941 году. Это предприятие полного цикла, разрабатывающее и выпускающее механические и электронные манометры, вакуумметры, мановакуумметры, манометрические термометры и другое измерительное оборудование. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 84% предприятия принадлежит Александру Гетцу и его членам его семьи.

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