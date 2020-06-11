В День России в Томске будет работать только центральное почтовое отделение

11 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский филиал ФГУП «Почта России»

Пятница, 12 июня, станет выходным для отделений почтовой связи Томской области, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Для клиентов будет открыто только центральное отделение в Томске 634050 на проспекте Ленина 26.

Сегодня, 11 июня, отделения Почты России Томской области будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.

В сообщении отмечается, что для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

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