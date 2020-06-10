В Томском районе спасатели помогли спуститься с 30-метровой высоты подростку-парашютистке

10 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области

Сегодня, 10 июня, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы в районе Головино помогли 14-летней парашютистке спуститься с дерева, в кроне которого она запуталась, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

«В среду, 10 июня, в 11:32 дежурному ПСС поступило сообщение о том, что парашют 14-летней девушки запутался в кроне деревьев, и самостоятельно спуститься она не может. В 12:34 спасатели были на месте. Спуск занял около часа, так как парашютистка находилась на высоте более 30 метров», - сказал замначальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Девушку передали медикам для осмотра.

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