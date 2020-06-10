За сутки в Томской области выздоровели 25 человек, заразившихся коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 10 июня 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Таким образом, в Томской области установлено 1066 случаев заболевания COVID-19, из них активных 528 (386 человека госпитализированы), выздоровевших 524, умерших 14.

В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находится 100 человек.

На сегодняшний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 94,3 человека, что соответствует 74-му месту в России и восьмому в Сибирском федеральном округе.

В пресс-службе уточняют, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,6, что превышает норматив, установленный для первого этапа выхода из самоизоляции. По двум другим нормативам показатели превышают нормы для третьего этапа.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции, введенный в Томской области в марте, может быть снят после 15 июня в случае, если в регионе будут достигнуты три ключевых показателя: свободные койки для пациентов с COVID-19, охват жителей тестированием и коэффициент распространения инфекции.

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