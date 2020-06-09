Режим самоизоляции в Томской области могут снять после 15 июня при соблюдении ряда условий

9 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Режим самоизоляции, введенный в Томской области в марте, может быть снят после 15 июня в случае, если в регионе будут достигнуты три ключевых показателя: свободные койки для пациентов с COVID-19, охват жителей тестированием и коэффициент распространения инфекции. Об этом на прошедшем сегодня брифинге рассказал заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев

«Мы, безусловно, ориентируемся на три ключевые показателя. Какие-то из них можно выполнить только усилиями власти и системы здравоохранения, один показатель - только всем вместе. Первые два — это свободные места для пациентов с COVID-19, мы его выполняем и развернули дополнительные койки, оснастили доступом к кислороду. Сегодня у нас свободная коечная мощность для пациентов - больше 50%. Что касается охвата тестированием. При учете тех рекомендаций, которые описаны Роспотребнадзором, максимальный объем тестирования для перехода на третий этап составляет 110 исследований на 100 тыс. населения. Мы сегодня выполняем 228-229 исследований на 100 тыс. населения, соответственно, более чем перекрываем этот параметр», - отметил Иван Деев.

Третий показатель — коэффициент распространения инфекции - в Томской области вырос до 1,6. Оперштаб связывает это с выявлением крупных очагов.

«Мы должны понимать, что в среднем, каждый пациент, который имеет симптомы или бессимптомное течение, заражает от 2 до 3,2 людей. Соответственно понимаем, что в ближайшее время - с учетом действующего охвата тестированием и с учетом формирования контактных лиц, зараженных - эта цифра будет сохраняться на высоком уровне. Но вместе с тем, мы очень надеемся, что в ближайшие два дня мы «окопаем» эти очаги и далее вернемся к фоновым значениям, которые у нас были», - сообщил Иван Деев, добавив, что в этом случае есть вероятность снижения коэффициента распространения инфекции до 1 и менее в течение ближайших 4-5 дней.

Также замгубернатора отметил, что для основных групп риска — людей старше 65 лет или с хроническими патологиями — режим самоизоляции однозначно будет продлен.

«Все остальные сферы и остальные подходы - они будут все-таки определены, исходя из коэффициента распространенности инфекции. Сейчас об этом говорить сложно. Мы в этом ключе работаем и, конечно, хотелось бы, чтобы все, это понимая, двигались в одном направлении. Я имею в виду средства защиты органов дыхания, рук, которые крайне необходимы на текущий момент для достижения этого показателя», - отметил Иван Деев.

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