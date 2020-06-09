Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 10 июня 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 9 июня, в Томске под колеса иномарки попала 8-летняя девочка на велосипеде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.45 на ул.Алтайской, 126. По предварительным данным, 29-летний водитель Volkswagen Polo сбил девочку, которая двигалась на велосипеде по внутридворовой территории.

В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение.

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