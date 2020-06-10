Томские вузы попали в топ-500 лучших университетов мира по версии QS

10 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет и Томский политех попали в ежегодный рейтинг лучших университетов мира британской компании QS World University Rankings. ТГУ занят 250-е место, ТПУ - на 401. Всего в ТОП-1000 вошли 28 российских университетов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томский государственный университет в рейтинге улучшил позиции на 18 строчек по сравнению с предыдущим показателем. По предметному рейтингу на 10 и более пунктов университет поднялся в лингвистике, естественных науках, химии, искусстве и гуманитарных науках.

Томский политехнический университет по предметному рейтингу также укрепил свои позиции в электротехнике и электронике, химии и естественных науках.

В институциональном рейтинге QS среди российских университетов ТГУ находится на четвертом месте, ТПУ – на 15-м.

Напомним, что оба томских национальных исследовательских университета участвуют в федеральном проекте «5-100», цель которого максимизировать конкурентные позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ.

Международный рейтинг университетов QS World University Rankings – один из наиболее авторитетных университетских рейтингов. Основная цель – помощь студентам при выборе ведущих университетов по всему миру.

При составлении рейтинга университеты оцениваются по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. Большое внимание уделяется репутации вузов в академической среде.

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