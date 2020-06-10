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Томский адвокат обещал предпринимателю защиту от уголовного преследования за взятку

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Следственное управление СКР по Томской области на основании материалов ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении члена адвокатской палаты Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Подозреваемый с мая по июнь 2020 года предложил директору коммерческой организации услуги посредника в передаче взятки в 300 тыс. рублей сотрудникам правоохранительных органов за принятие ими решения об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проводимой ими проверки», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что подозреваемый не имел возможности повлиять на результаты проверки и не намеревался передавать деньги.

Адвоката задержали после того, как он получил от предпринимателя деньги.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), адвокат полностью признал вину.

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