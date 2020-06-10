Темой КРЯКК-2020 станет «Новая этика»

10 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

XIV Красноярская ярмарка книжной культуры будет посвящена «Новой этике». Мероприятие пройдет в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» и на других площадках города с 4 по 8 ноября 2020 года.

«Бурное развитие светской культуры после Второй мировой войны и радикальное изменение городской среды обострили проблему новой этики. Научная революция кардинально поменяла представление о месте человека в мире и о самих критериях „человеческого“, а новые технологии — весь привычный уклад жизни. Растущий стихийный тренд на гуманизацию, социальная и физическая мобильность поставили под сомнение пункты общественного договора, еще недавно казавшиеся незыблемыми.

Принятые в обществе ролевые модели и поведенческие кодексы, разделение частного и общественного — все эти представления сегодня переживают трансформацию, причем „этичное“ и „неэтичное“ в этих сферах часто меняются местами, — отмечают организаторы. — Пандемия коронавируса, охватившая мир весной этого года, только обнажила конфликт старого и нового, создав в новой этике много проблемных полей и даже потерь».

Организаторы ярмарки предлагают изучить происходящий здесь и сейчас процесс столкновения новой реальности и привычного набора этических ценностей, который породил напряжение в обществе во всех сферах жизни.

Программа КРЯКК-2020 охватит наиболее острые вопросы новой этики, стоящие сейчас перед обществом: что такое «новая чувствительность», которой мы обязаны множеством кейсов «оскорбления чувств» и почему в некоторых случаях мы относимся к этим чувствам уважительно, а в других — считаем эти претензии манипуляциями различных акторов? Что такое равноправие сегодня, когда некоторые группы общества требуют «большего, чем у других, равноправия» во имя исправления несправедливости прошлого?

В фокусе программы и вопросы феминистского движения о безопасности и свободе, преимущества и опасности цифровой этики, а также процесс, в котором целые пласты культуры прошлого могут оказаться несоответствующими новой этике по законам современности.



В интеллектуально-дискуссионной программе КРЯКК — круглые столы, лекции, презентации специальных проектов и новых изданий. О своей работе в области новой этики расскажут профессионалы из разных областей: историки, культурологи, социологи, экономисты, урбанисты, музейные специалисты, писатели.



Подать заявку на участие в культурной программе можно до 30 июня 2020 года. Для издательств дедлайн подачи заявок на участие в выставке — 15 сентября 2020 года. Скачать формы заявок и узнать подробности об условиях участия можно на официальной странице КРЯКК на сайте Фонда Михаила Прохорова.

КРЯКК позиционирует Красноярск как центр книжной культуры и призван объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество из центральных регионов России и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала. Красноярская ярмарка книжной культуры предлагает новаторский подход к культуре чтения: презентацию бытования книги в современном мультимедийном культурном поле, анализ эволюции и трансформации книги в ее конкурентной борьбе с новыми видами искусств и информационными носителями.

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