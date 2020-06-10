В День России в центре Томска появится патриотическое граффити

Томский Обзор / Фото: 10 июня 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Завтра, 11 июня, в Томске в арке здания на пр.Ленина, 78 известный томский граффити-художник Олег Шубин начнет рисовать патриотические граффити в рамках федерального фестиваля, приуроченного к Дню России, сообщает пресс-служба мэрии.

"Поверхность арки была испорчена самовольно расклеенными объявлениями и несанкционированными рисунками. Поэтому было решено украсить пространство настенной графикой", - говорится в сообщении.

Перед началом работ пять волонтеров подготовят поверхность арки, очистив ее от объявлений и старой краски. Затем мастера загрунтуют арку с внутренней стороны.

Стены арки украсит надпись «День России», а также в рисунке будут использованы военные сюжеты к 75-летию Победы и изображены «герои нашего времени» - врачи и волонтеры. Планируется, использовать в палитре преимущественно цвета триколора. Будущая картина займет все пространство арки. Помогать мастеру будет томский художник Илья Маломощенко. Предполагается, что работа будет закончена за три дня.

В сообщении отмечается, что для работы будут использованы фасадные влагостойкие краски, что поможет сохранить граффити в течение нескольких лет.

Тэги/темы: